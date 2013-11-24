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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ5350D/12

3

| (3) Avis

Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

Les matins sont plus agréables avec ce radio-réveil Philips. Les 10 W RMS offrent une qualité sonore exceptionnelle, tandis que l'application Philips gratuite améliore les fonctions réveil et radio. Connectez simplement votre iPod/iPhone pour en profiter, même dans son étui.

Voir tous les avantages

avec l'iPod et la radio

Réveillez-vous au son de vos chansons préférées

  • Avec application

Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio

Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio

Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.

Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.0

sur 5

3

Avis

5
3
2

24/11/2013

Deutschland

Deutschland

Toller Radiowecker mit gut erkennbarem Display und 2 Weckzeiten

Ich habe den Radiowecker jetzt schon über ein Jahr. Er funktioniert nach wie vor einwandfrei. Besonders nützlich finde ich die zwei Weckzeiten, die direkt über eine jeweilige Taste auswählbar sind. Die Zeiten lassen sich auch gut und schnell einstellen. Klanglich erfüllt er vollständig meine Erwartungen in einen Radiowecker. Positiv finde ich auch, dass das Netzteil nicht im Gerät ist. Es ist ein Steckernetzteil welches man weit vom Kopf entfernt in die Steckdose stecken kann. Was ich mir als Verbesserung wünschen würde, wäre die automatische Zeiteinstellung mittels DCF Signal. Das sollte heutzutage Standard sein. So entsteht eine leichte Abweichung der Zeit (1-2 min.) im Laufe von ein paar Monaten. Nicht schlimm, könnte aber besser gehen. Es wäre auch schön wenn sich die Zeit alternativ mit der Zeit des iPhone synchronisieren würde. Denn dieses hat ja auch immer die genaue Zeit über das Internet bekommt. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ5350D Radiowecker für iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

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12/04/2013

Deutschland

Deutschland

Kombination aus Radiowecker und Ladestation ist gut gelungen

Erfüllt in vollem Umfang seinen Zweck und passt gut zu meinem Zimmer

Oui, je recommande ce produit

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23/07/2013

France

France

L'alarme ne fonctionne pas

Ce n'est pas si simple. Autant la programmation est aisée, avec ou sans l'application Home Studio. Autant je ne vous dis pas ma surprise quand au moment de me réveiller..... il m'a laissé dormir. En fait, il allume bien l'iphone, mais on dirait qu'il n'y a pas accès, pour monter le son par exemple. Le déverrouillage de l'iphone n'est pas contrôlé, donc, maintenant, je mets l'alarme sur la radio.... Un comble à ce prix

Cet avis concerne le produit AJ5350D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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