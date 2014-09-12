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Arrêté
AJ5305D/12
Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone
Commencez la journée avec la station d'accueil radio-réveil Philips. L'application Philips gratuite optimise le réveil et la radio, tandis que les 4 W RMS en sortie produisent un son puissant et clair. Connectez simplement l'iPod/iPhone, même avec sa coque.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
4 W
Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.
RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
2.1
sur 5
34
Avis
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone