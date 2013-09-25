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Arrêté
AJ5300D/12
Réveillez-vous au son de vos chansons préférées
Réveillez-vous au son de cette station d'accueil radio-réveil Philips AJ5300D/12. L'application gratuite Philips optimise le réveil et la radio, tandis que les 4 W RMS de l'appareil produisent un son clair et puissant. Connectez simplement un iPod ou un iPhone.
avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
4 W
Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.
L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.1
sur 5
29
Avis
isar
25/09/2013
France
très bon produit !!
j'ai aimé la symcro de l'heure avec mon iphone. et le double réveille. je suis très content de mon achat !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Cehedia
13/01/2013
France
j'en suis trés content
J'aime la technologie, la qualité et l'association des deux nous donne ce produit. Je ne l'ai que depuis 5 jours mais il repond a mon besoin a tous niveaux. Le son est sympa, les réglages precis (volume au reveil), l'eclairage de nuit est réglable comme il faut, mon 4S se connecte bien malgrés son etui de guerrier, bref, content.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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riko37
13/01/2013
France
j'en suis trés content
J'aime la technologie, la qualité et l'association des deux nous donne ce produit. Je ne l'ai que depuis 5 jours mais il repond a mon besoin a tous niveaux. Le son est sympa, les réglages precis (volume au reveil), l'eclairage de nuit est réglable comme il faut, mon 4S se connecte bien malgrés son etui de guerrier, bref, content.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ5300D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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