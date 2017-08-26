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Arrêté
AJ4800/12
Un réveil en beauté !
Pour que chaque journée soit unique, optez pour ce radio-réveil Philips. Sa particularité : il projette l'heure sur n'importe quelle surface. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir l'heure ! La matinée ne peut pas mieux commencer !
Projection heure
Tuner numérique FM
Double alarme
Fonctionnement sur piles ou secteur
L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.
Le tuner FM intégré vous permet d'écouter de la musique ou les informations tous les jours. Sélectionnez simplement la station de radio de votre choix.
2.7
sur 5
18
Avis
avis04
26/08/2017
France
ce produit est design et très pratique
J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4800 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4800 Radio-réveil
13/11/2019
Deutschland
Sehr guter Radiowecker
Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4800 Radiowecker
Date d'utilisation 2017-11-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4800 Radiowecker
Date d'utilisation 2017-11-13
Cello
05/09/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Hervorragend
Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4800 Radiowecker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4800 Radiowecker