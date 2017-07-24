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Arrêté

Radio-réveil

AJ4300W/12

3.3

| (3) Avis

Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous à votre rythme grâce aux alarmes doubles, pour vous et votre moitié. Les présélections FM permettent à chacun de se réveiller en écoutant son émission radio préférée, à moins que vous ne préfériez le buzzer. Utilisez le port USB intégré pour recharger n'importe quel appareil portable.

Voir tous les avantages

Commencez la journée à votre rythme !

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 5

3

Avis

4
1

24/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

PRATIQUE ET DESING

Facile d'utilisation,pratique avec la prise USB,pour recharger mon iphone, possibilité de régler la luminosité de l'heure. peu encombrant sur une table de chevet. le son est convenable , pour ce type d'appareil. existe en blanc et noir, j'ai choisi le blanc.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4300W Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ4300W Radio-réveil

14/05/2016

France

France

A priori bon appareil

Pourtant je vais rendre ce produit au magasin où je l'ai acheté, le son minimum en fonction sleep aimer est trop élevé. Dommage

Cet avis concerne le produit AJ4300W Radio-réveil

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29/12/2016

France

France

Son minimal trop fort

Je suis très déçu car l'appareil semble très bien mais le niveau de son minimal est trop élevé pour un radio réveil qui va dans une chambre. Impossible à utiliser le soir au coucher sauf à empêcher tout le monde de dormir.

Cet avis concerne le produit AJ4300W Radio-réveil

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