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Arrêté
AJ4300W/12
Commencez la journée à votre rythme !
Réveillez-vous à votre rythme grâce aux alarmes doubles, pour vous et votre moitié. Les présélections FM permettent à chacun de se réveiller en écoutant son émission radio préférée, à moins que vous ne préfériez le buzzer. Utilisez le port USB intégré pour recharger n'importe quel appareil portable.
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
3.3
sur 5
3
Avis
glycine49
24/07/2017
France
Acheteur vérifié
PRATIQUE ET DESING
Facile d'utilisation,pratique avec la prise USB,pour recharger mon iphone, possibilité de régler la luminosité de l'heure. peu encombrant sur une table de chevet. le son est convenable , pour ce type d'appareil. existe en blanc et noir, j'ai choisi le blanc.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ4300W Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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Tatou71
14/05/2016
France
A priori bon appareil
Pourtant je vais rendre ce produit au magasin où je l'ai acheté, le son minimum en fonction sleep aimer est trop élevé. Dommage
Cet avis concerne le produit AJ4300W Radio-réveil
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Benoit86170
29/12/2016
France
Son minimal trop fort
Je suis très déçu car l'appareil semble très bien mais le niveau de son minimal est trop élevé pour un radio réveil qui va dans une chambre. Impossible à utiliser le soir au coucher sauf à empêcher tout le monde de dormir.
Cet avis concerne le produit AJ4300W Radio-réveil
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