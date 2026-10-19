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AJ4000/05
Rechargez votre téléphone portable pendant la nuit
Commencez votre journée plein d'énergie avec ce radio-réveil. Il charge votre téléphone portable et votre appareil USB en même temps, pour que vous ne vous retrouviez jamais à plat. L'alarme peut être réglée sur la radio ou une sonnerie, tandis que l'alarme double vous permet de bénéficier de deux réveils.
Charge téléphone portable/appareil USB
Il est fréquent de se servir de plus d'un périphérique USB à la maison. Les appareils photo, les consoles de jeux, les téléphones cellulaires et les lecteurs de musique portatifs se rechargent tous aujourd'hui par connexion USB. Et vous pouvez même utiliser un convertisseur mini ou micro USB pour recharger encore plus d'appareils sur le concentrateur de votre radio-réveil.
Profitez de la nuit pour recharger vos batteries en même temps que celle de votre téléphone. L'arrière de ce radio-réveil Philips est doté d'un câble micro USB qui vous donne accès à un chargeur. Comme aucun accessoire n'est requis, impossible de perdre les câbles. Vous pouvez maintenant garder votre téléphone à proximité lorsque vous dormez et le charger en même temps. Il est clair que Philips comprend vos besoins.
Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.
Notation globale