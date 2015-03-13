ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage

Arrêté

Radio-réveil

AJ3700/12

2.3

| (34) Avis

Un réveil en beauté !

Pour que chaque journée soit unique, optez pour ce radio-réveil Philips. Sa particularité : il projette l'heure sur n'importe quelle surface. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir l'heure ! La matinée ne peut pas mieux commencer !

Voir tous les avantages

avec projection de l'heure

Un réveil en beauté !

  • Projection heure

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Fonctionnement sur piles ou secteur

L'heure sous vos yeux

La fonction de projection lumineuse de l'heure permet de visualiser l'heure sur toutes les surfaces quel que soit l'angle. Le système innovant de projection lumineuse permet une position et une orientation toujours correctes. À la différence des affichages LCD courants, l'affichage LCD inversé permet à la lumière de passer au travers sans distorsion significative. Une diode électroluminescente (LED) éclaire puissamment l'affichage LCD inversé et permet la projection lumineuse à bonne distance. Grâce à sa lentille précise, le réveil projette l'image. Vous n'avez plus besoin de vous lever pour regarder l'heure qu'il est : vous n'avez qu'à ouvrir les yeux !

Permet de faire pivoter ou de retourner l'image projetée

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 5

34

Avis

5

13/03/2015

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3700 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3700 Radio-réveil

09/02/2015

France

France

Très bon produit, avec quelques défauts néanmoins

La plupart des remarques sur ce produit sont concentrées sur la trop forte luminosité de l’afficheur. Pour ma part, cela ne me gène pas. Ce radio-réveil ne manque pas de qualité : design, compact, son de bonne qualité dans un volume aussi compact et très bonne qualité de l'affichage au plafond. Quelques déceptions néanmoins : des réglages un peu compliqués et des boutons dispersés un peu partout sans grande logique, et surtout, l'absence de radio sur la seconde alarme qui se fait nécessairement par buzzer. Sur ce point, je ne comprends pas cette limitation, et l’ambiguïté est maintenue jusque dans la notice d'utilisation...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3700 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3700 Radio-réveil

07/02/2015

France

France

luminosité minimum trop importante

J aurais du lire les avis avant de l acheter, il a fini sous le lit au bout de 10 minutes me privant de la projection , la luminosité éclaire la chambre de façon importante. Je vais dès ce matin acheter un film opaque. Il faut prévoir un mode d'extinction du rétro éclairage. Pour le reste RAS.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3700 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3700 Radio-réveil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.