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Arrêté

Radio-réveil

AJ3500/12

3.8

| (21) Avis

Radio-réveil grand écran

Illuminez votre matinée grâce à l'affichage de l'heure sur le grand écran LED. Ce radio-réveil règle automatiquement l'heure lorsqu'il est branché. Il dispose en outre d'une batterie de secours pour vous réveiller en toutes circonstances, même en cas de panne de courant. Vous n'avez plus qu'à choisir de vous réveiller au son du buzzer ou de la radio.

Voir tous les avantages

Radio-réveil grand écran

  • Grand écran

  • Tuner analogique FM/MW

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Grand écran pour un meilleur visionnement

Le grand écran permet de lire facilement l'heure courante et l'heure de l'alarme, même de loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou ayant une vue faible.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

21

Avis

15/07/2012

France

France

réveil surprenant !

très facile ,une fois que l'on a compris son fonctionnement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3500 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3500 Radio-réveil

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt entspricht voll meinen Erwartungen

Der Klang ist hervorragend und alle Einstellungen lassen sich durch die übersichtlichen Anordnungen leicht vornehmen. Auch das Design passt bestens in die heutige Zeit. Philips ist ein ausgezeichnetes Gerät gelungen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3500 Radiowecker

Oui, je recommande ce produit

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3500 Clock Radio

Oui, je recommande ce produit

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