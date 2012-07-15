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Arrêté
AJ3500/12
Radio-réveil grand écran
Illuminez votre matinée grâce à l'affichage de l'heure sur le grand écran LED. Ce radio-réveil règle automatiquement l'heure lorsqu'il est branché. Il dispose en outre d'une batterie de secours pour vous réveiller en toutes circonstances, même en cas de panne de courant. Vous n'avez plus qu'à choisir de vous réveiller au son du buzzer ou de la radio.
Grand écran
Tuner analogique FM/MW
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
Le grand écran permet de lire facilement l'heure courante et l'heure de l'alarme, même de loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou ayant une vue faible.
3.8
sur 5
21
Avis
patdedroit
15/07/2012
France
réveil surprenant !
très facile ,une fois que l'on a compris son fonctionnement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3500 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3500 Radio-réveil
DV36
18/04/2014
Deutschland
Dieses Produkt entspricht voll meinen Erwartungen
Der Klang ist hervorragend und alle Einstellungen lassen sich durch die übersichtlichen Anordnungen leicht vornehmen. Auch das Design passt bestens in die heutige Zeit. Philips ist ein ausgezeichnetes Gerät gelungen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3500 Radiowecker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3500 Radiowecker
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3500 Clock Radio
Oui, je recommande ce produit
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