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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ3275D/12

2.8

| (5) Avis

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

Commencez la journée du bon pied avec la musique de votre iPod/iPhone. Ce radio-réveil compact diffuse le son des iPod/iPhone et les charge grâce au connecteur Lightning, même lorsqu'ils sont dans leur coque. Vous pouvez aussi vous réveiller avec la radio ou le buzzer.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • FM, double alarme

  • 2 W

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.

Puissance de sortie totale de 2 W eff.

Puissance de sortie totale de 2 W eff.

Ce système offre une puissance de sortie totale de 2 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.8

sur 5

5

Avis

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

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06/04/2016

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

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29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

Cet avis concerne le produit AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

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