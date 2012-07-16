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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Avis

Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone

Commencez la journée du bon pied avec la musique de votre iPod/iPhone. Ce radio-réveil compact lit et charge les derniers modèles d'iPod/iPhone, même dans leurs étuis. Vous pouvez aussi vous réveiller avec la radio ou le buzzer.

Voir tous les avantages

Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone

  • avec connecteur 30 broches

  • pour iPod/iPhone

  • FM, double alarme

  • 2 W

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 5

58

Avis

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

produit de bonne qualité

je trouve que l'affichage est trop lumineux pour un radio réveil et que les commandes non différenciés rendent l'utilisation difficile la nuit globalement bon rapport qualité prix

Cet avis concerne le produit AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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