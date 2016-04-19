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Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé
Le radio-réveil Philips AJ3250S recharge tout type de smartphone - iPhone ou Android - pendant votre sommeil. Cette station d'accueil s'adapte à l'emplacement du connecteur de tous les téléphones. Réveillez-vous au son de votre radio FM préférée et commencez votre journée avec un téléphone complètement rechargé.
Chargeur universel
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la syntoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation. Grâce aux stations de radio préréglées, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner les fréquences à chaque utilisation.
4.3
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
covo41
19/04/2016
France
Bon produit
Bon radio réveil pas cher de bonne qualité lumière orange douce et réveil en musique en douceur et cerise sur le gâteaux il y a un chargeur pour mon smartphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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Tintinusse
28/01/2016
France
Acheteur vérifié
Très pratique
Facile d'utilisation, ergonomique et pratique d'emploi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil
Paul56
05/02/2016
France
Son trop faible
Le son du reveil est beaucoup trop faible et on ne l'entend pas au reveil.
Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil
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