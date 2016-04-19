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Arrêté

Radio-réveil

AJ3250S/12

4.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé

Le radio-réveil Philips AJ3250S recharge tout type de smartphone - iPhone ou Android - pendant votre sommeil. Cette station d'accueil s'adapte à l'emplacement du connecteur de tous les téléphones. Réveillez-vous au son de votre radio FM préférée et commencez votre journée avec un téléphone complètement rechargé.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé

  • Chargeur universel

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Syntonisation numérique FM avec présélections

Syntonisation numérique FM avec présélections

La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la syntoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation. Grâce aux stations de radio préréglées, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner les fréquences à chaque utilisation.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

19/04/2016

France

France

Bon produit

Bon radio réveil pas cher de bonne qualité lumière orange douce et réveil en musique en douceur et cerise sur le gâteaux il y a un chargeur pour mon smartphone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil

28/01/2016

France

France

Acheteur vérifié

Très pratique

Facile d'utilisation, ergonomique et pratique d'emploi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil

05/02/2016

France

France

Son trop faible

Le son du reveil est beaucoup trop faible et on ne l'entend pas au reveil.

Cet avis concerne le produit AJ3250S Radio-réveil

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