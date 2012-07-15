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Arrêté
Un réveil en douceur
Grâce à ce radio-réveil Philips AJ3138/12, votre enfant peut se réveiller avec sa voix ou son son préféré. Les sonneries et boutons interchangeables ajoutent une touche d'originalité et la minuterie de sieste vous permet de programmer le réveil sans modifier les réglages.
Alarme enregistrable
Fonction sieste
Anneaux et boutons de couleur
Fonctionnement sur piles ou secteur
De nombreuses études ont démontré les bienfaits de la sieste. La fonction sieste vous aide à prendre cette bonne habitude : en effet, vous ne risquez plus de ne pas vous réveiller et vous n'avez plus besoin de réinitialiser votre alarme à chaque fois. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour profiter d'une sieste réparatrice de 15 minutes à deux heures avant de reprendre vos activités. La fonction sieste dispose d'un compte à rebours automatique : un buzzer retentit à l'heure prédéfinie afin de vous réveiller.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction programmable de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement une fois sur le bouton Repeat Alarm pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera cinq minutes plus tard. Si vous voulez vous rendormir plus longtemps, appuyez sur le bouton Snooze à deux ou trois reprises pour reporter le réveil de 10 ou 15 minutes, respectivement.
Cette radio Philips fonctionne sur piles ou sur secteur pour plus de confort et de flexibilité. Lorsque vous n'avez pas accès à une prise électrique ou lorsque vous êtes gêné par la vue de câbles disgracieux, optez pour un fonctionnement sur piles. Lorsque vous devez pouvoir compter sur une alimentation électrique stable et continue, branchez le poste directement sur une prise murale. À vous la liberté d'écouter la radio partout où vous le désirez.
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4.0
sur 5
25
Avis
83%
recommandent ce produit
begood
15/07/2012
France
Une prise en main des plus simples !
Un très bon rapport qualité prix ! Une prise en main très simple et un design original !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3138 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3138 Radio-réveil
Plaf
17/04/2011
France
Radio réveil Philipis
Très bon produit que je recommande, très ludique et fonctionnel. Le seul bémol c'est de pouvoir gérer que 2 plages horaire de réveil, j'aurais souhaité pouvoir gérer une heure d'alarme spécifique chaque jour mais apparement ce type de fontion n'est ps encore à disposition sur le marché et c'est bien dommage... Mais néanmoins ce produit me donne entière satisfaction.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3138 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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Danny1012
12/01/2015
Italia
Fantastica!
Ragazzi c'è l'ho da anni è fantastica! Solo un pò l'audio era meglio stereo che mono.. Ma per il resto è un'oggettino che ti fa compagnia insieme al design sfizioso ti stimola ad usarlo sempre :D.... Il punto di forza è la radio digitale è la possibilità di usarla come sveglia... Il punto debole Audio della sveglia troppo mono! :) meglio stereo
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Cet avis concerne le produit AJ3138 Radiosveglia
Oui, je recommande ce produit
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