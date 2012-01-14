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Arrêté

Radio-réveil

AJ3121/05

3.5

| (28) Avis

Réveillez-vous comme il vous plaît!

Cet élégant radio-réveil Philips a fière allure et vous réveille à l'heure. Il comprend un récepteur de radio AM/FM; vous pouvez donc vous réveiller au son de votre station préférée ou du vibreur.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.

Réveillez-vous comme il vous plaît!

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

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Spécificités Techniques

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3.5

sur 5

28

Avis

14/01/2012

France

France

Radio reveil Philips

Radio réveil commandé sur le site internet de Philips et reçu très rapidement. Un design simple, avec un encombrement pas trop grand pour tenir sur un petit chevet. Son très correct. Un bon rapport qualité prix !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3121 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3121 Radio-réveil

03/06/2012

België

België

appareil pratique et facile d'utilisation

appareil facile d'utilisation, pas nécéssaire de lire le mode d'emploi pour comprendre et savoir utiliser et/ou régler le radio réveil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3121 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3121 Radio-réveil

16/05/2012

Italia

Italia

ne ho due

ottima di fatto ho già provveduto a comprarne un'altra da utilizzatre in altra stanza.

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Cet avis concerne le produit AJ3121 Radiosveglia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3121 Radiosveglia

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