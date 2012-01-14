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Arrêté
AJ3121/05
Réveillez-vous comme il vous plaît!
Cet élégant radio-réveil Philips a fière allure et vous réveille à l'heure. Il comprend un récepteur de radio AM/FM; vous pouvez donc vous réveiller au son de votre station préférée ou du vibreur.
Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
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3.5
sur 5
28
Avis
dgouel
14/01/2012
France
Radio reveil Philips
Radio réveil commandé sur le site internet de Philips et reçu très rapidement. Un design simple, avec un encombrement pas trop grand pour tenir sur un petit chevet. Son très correct. Un bon rapport qualité prix !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3121 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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celtes29
03/06/2012
België
appareil pratique et facile d'utilisation
appareil facile d'utilisation, pas nécéssaire de lire le mode d'emploi pour comprendre et savoir utiliser et/ou régler le radio réveil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3121 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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Pierpa69
16/05/2012
Italia
ne ho due
ottima di fatto ho già provveduto a comprarne un'altra da utilizzatre in altra stanza.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3121 Radiosveglia
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