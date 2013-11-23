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Arrêté
AJ310/12
Horloge parlante amusante
Tic tac, c'est l'horloge parlante ! Appuyez sur le bouton du réveil Philips pour entendre l'heure en français, anglais ou allemand. En mode jeu, il affiche des heures aléatoires, puis vous donne la bonne réponse. Un voyant rouge ou vert indique s'il est l'heure de dormir ou de se lever.
Quelle heure est-il ? L'horloge parlante Philips vous répond. Appuyez sur le grand bouton « Donner l'heure » pour que cette horloge trilingue l'annonce en français, anglais ou allemand. Pour cela, sélectionnez la langue de votre choix. Que votre enfant soit trop jeune pour lire l'heure ou qu'il soit tout simplement plus amusant de l'entendre, cette horloge vous divertira longtemps et lui apprendra naturellement à lire l'heure. Qui sait, il apprendra même peut-être à la dire en plusieurs langues ?
L'apprentissage devient ludique avec cette horloge parlante. Appuyez sur le bouton « Jeu », et l'horloge passe en mode jeu. Elle affiche une heure aléatoire au format analogique ou numérique, puis attend que votre enfant ait réglé l'heure de manière à ce qu'elle corresponde à ce qui est affiché, et qu'il ait appuyé sur le bouton « Donner l'heure ». Si la réponse est correcte, l'horloge applaudit ; si ce n'est pas le cas, elle émet des sons amusants et l'encourage à réessayer. Le mode jeu aide les enfants à apprendre à lire l'heure analogique et numérique, le tout en plusieurs langues, plus rapidement, et en s'amusant.
Cette horloge Philips propose différents sons amusants spécialement sélectionnés pour les enfants. Définissez l'alarme de coucher, et votre enfant s'endormira dans des conditions idéales, au son d'une berceuse ou des bruits de la forêt. Le lendemain matin, c'est un coq qui le réveillera. Au total, l'horloge propose cinq sons, dont un buzzer classique. Outre ces fabuleux sons, un rétroéclairage rouge ou vert rappelle à votre enfant qu'il est l'heure de se coucher ou de se lever.
3.4
sur 5
5
Avis
fredouille
23/11/2013
France
excellent produit
Nous l'avons acheté pour les 6 ans de notre fils ainé, tellement content du produit que le père Noel va en amener un identique au deuxième (5 ans 1/2) cette année. Simplicité de lecture pour les enfants qui ne savent pas encore lire avec les aiguilles, annonce vocale très compréhensible...Notre grand sait quand il doit éteindre le soir et quand il a le droit de se lever le WE. La semaine nous lui mettons le réveil sonore, tous les sons sont agréables, pas trop fort pour ne pas réveiller ses frères et sœurs! Souhaitons juste des couleurs pour fille d'ici 2 ans lorsque notre fille nous en demandera un aussi!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ310 Réveil
Oui, je recommande ce produit
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Sonia30
04/10/2012
France
Entièrement satisfaite de ce réveil
Offert à mon fils pour ses 5 ans, ce réveil correspond à nos attentes. Pour mon fils, un réveil de 'grand' et pour moi des options pour les petits ( réveil avec son du coq par ex meme si mon fils veut imperativement le bip- bip pour se reveiller (!), fonction jeu, éclairage rouge et vert qui peut être désactivé, des aiguilles mais pas de tic-tac). Un peu dur cependant de lire l'heure avec les aiguilles car elles sont un peu petites à cause de l'affichage digital au milieu, mais ça ne nous gêne pas. Possibilité d'avoir le réveil sur piles ou secteur. Pour l'instant, nous utilisons les piles car c'est plus simple pour utiliser la fonction jeu. Pas de possibilité de régler le son, mais le niveau sonore est correct.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ310 Réveil
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Jeremyra
01/10/2014
France
Top
J'avoue, quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai craqué, je l'ai acheté pour moi, malgré mon age.... Le petit hic, le rétro-éclairage n'est pas forcément trés pratique dans le noir.
Oui, je recommande ce produit
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