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Arrêté
AE2330/00
Amusez-vous dans votre douche
Prenez votre douche en musique avec la radio de salle de bains Philips AE2330/00. Grâce à sa conception étanche, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. La lanière amovible vous permet de la suspendre rapidement et facilement dans la douche.
Tuner numérique FM/MW
Étanche
Horloge
Fonctionne sur piles
Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.
Le design spécial de la radio permet une bonne prise en main et sa texture mate sur deux côtés permet de la saisir avec les mains mouillées. Le dessous de la radio étant entièrement recouvert de caoutchouc, vous pouvez appuyer sur les boutons sans risquer de faire glisser l'appareil.
Le radio-réveil Philips fonctionne avec deux piles AA pour une utilisation pratique et une portabilité optimale.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 5
50
Avis
lolotte40
13/01/2016
France
Hyper pratique
super contente de mon achat, enfin une radio qui ne craint pas l'humidité de la salle de bain ! Fonctionne bien, bon son, assez compacte. Je l'ai mise sur le rebord de ma baignoire, comme ça je peux même entendre très bien la radio quand je me douche. un vrai plaisir et une façon de bien se réveiller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE2330 Radio de salle de bains
Oui, je recommande ce produit
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scarlet591
24/02/2012
France
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oscarpardos
02/09/2014
España
Sencillo y puedes llevarlo a cualquier parte.
Muy sencillo de configurar, guarda 20 emisoras, todo automático y rápido, volumen muy sensible y gran recorrido, se escucha perfectamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AE2330 Radio para baño
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Cet avis concerne le produit AE2330 Radio para baño