    De l'eau au goût pur

      Distributeur d'eau à chauffe instantanée

      ADD5910M/10

      De l'eau au goût pur

      Une solution très performante et ultra-pratique. Obtenez en quelques secondes une eau au goût pur, chaude ou à température ambiante. Grand choix de volumes d'une simple pression sur un bouton : 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, et débit continu.

      Ce produit
      Distributeur d'eau à chauffe instantanée
      Distributeur d'eau à chauffe instantanée

      De l'eau au goût pur

      Température ambiante et haute température

      • Chauffe instantanément
      • Filtration Micro-X-Clean
      • 6 températures prédéfinies

      De l'eau chaude pure à la demande en quelques secondes

      La technologie innovante de chauffe instantanée permet de produire de l'eau chaude en quelques secondes, à la température exacte que vous souhaitez, pour faire ressortir un maximum d'arômes de vos boissons.

      6 températures selon vos besoins

      Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, d'ambiante à très chaude. Blanchissez, infusez, stérilisez, cuisez. Thé, café, pâtes, biberons : les possibilités sont infinies.

      5 volumes d'eau sélectionnés d'une simple pression sur l'écran

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml et débit continu. Vous trouverez toujours le volume d'eau approprié pour remplir votre tasse préférée, ou même un pichet ou une théière.

      Obtenez le meilleur de votre eau

      Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes. Le filtre Philips Micro X-Clean réduit la teneur en chlore, calcaire, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA.*

      Taille compacte, avec grand réservoir d'eau de 2,2 l

      Son design compact s'adapte à tous les intérieurs, à la maison comme au bureau. Ré-hydratez-vous facilement et limitez les remplissages grâce au grand réservoir d'eau de 2,2 litres. Sa conception amovible facilite le remplissage et le nettoyage.

      Fonctionne directement, sans installation

      Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre, pour garantir des performances de filtration optimales.

      Plus de 2 400 bouteilles en plastique à usage unique économisées par an**

      L'eau en bouteille a un impact considérable sur l'environnement, mais elle est également coûteuse. Elle est désormais inutile. Le distributeur d'eau est toujours là, fournissant une l'eau au goût pur à la demande.

      Pas de ré-ébullition ou de maintien au chaud, pour une consommation d'énergie réduite

      Le volume d'eau exact que vous choisissez est chauffé au moment où vous en avez besoin. L'eau n'est plus remise à bouillir ou maintenue au chaud. Cela permet d'économiser 70 % d'énergie de chauffe par rapport à un distributeur d'eau chaude classique***

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques du filtre

        Capacité de filtration
        100 l
        Filtre de rechange
        Gamme des filtres Micro X-Clean

      • Conditions d'arrivée de l'eau

        Température de l'eau à son arrivée
        5-38  °C
        Qualité de l'eau à son arrivée
        Eau du robinet

      • Caractéristiques générales

        Dimensions du produit
        150 x 262 x 300  millimètre
        Capacité du réservoir d'eau
        2,2 l

      • * Les contaminants ou autres substances dont ce filtre à eau réduit la teneur ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs.
      • **Par rapport à 500 ml d'eau en bouteille. Chaque filtre dure 1 mois / 100 litres.
      • ***Sur la base de 2 l d'eau chaude par jour. Chauffe uniquement. La consommation d'énergie en rafraîchissement est exclue.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
