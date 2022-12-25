Termes recherchés
ADD5910M/10
De l'eau au goût pur
Une solution très performante et ultra-pratique. Obtenez en quelques secondes une eau au goût pur, chaude ou à température ambiante. Grand choix de volumes d'une simple pression sur un bouton : 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, et débit continu.Voir tous les avantages
Distributeur d'eau à chauffe instantanée
La technologie innovante de chauffe instantanée permet de produire de l'eau chaude en quelques secondes, à la température exacte que vous souhaitez, pour faire ressortir un maximum d'arômes de vos boissons.
Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, d'ambiante à très chaude. Blanchissez, infusez, stérilisez, cuisez. Thé, café, pâtes, biberons : les possibilités sont infinies.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml et débit continu. Vous trouverez toujours le volume d'eau approprié pour remplir votre tasse préférée, ou même un pichet ou une théière.
Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes. Le filtre Philips Micro X-Clean réduit la teneur en chlore, calcaire, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA.*
Son design compact s'adapte à tous les intérieurs, à la maison comme au bureau. Ré-hydratez-vous facilement et limitez les remplissages grâce au grand réservoir d'eau de 2,2 litres. Sa conception amovible facilite le remplissage et le nettoyage.
Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.
L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre, pour garantir des performances de filtration optimales.
L'eau en bouteille a un impact considérable sur l'environnement, mais elle est également coûteuse. Elle est désormais inutile. Le distributeur d'eau est toujours là, fournissant une l'eau au goût pur à la demande.
Le volume d'eau exact que vous choisissez est chauffé au moment où vous en avez besoin. L'eau n'est plus remise à bouillir ou maintenue au chaud. Cela permet d'économiser 70 % d'énergie de chauffe par rapport à un distributeur d'eau chaude classique***
Caractéristiques du filtre
Conditions d'arrivée de l'eau
Caractéristiques générales
