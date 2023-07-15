Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
ADD5906S/10
De l'eau au goût pur
Une solution très performante et ultra-pratique. Une protection accrue contre l’accumulation de calcaire. Obtenez en quelques secondes une eau au goût pur, chaude ou à température ambiante. Grand choix de températures et de volumes d’une simple pression sur un bouton.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Distributeur d'eau
total
recurring payment
Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes et froides. Le filtre Micro X-Clean Softening+ de Philips réduit la teneur en chlore, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA*. Il offre également 50 % de protection supplémentaire contre l’accumulation de calcaire.
Obtenez de l’eau pure et bien chaude en quelques secondes, à la température exacte que vous souhaitez, pour faire ressortir un maximum d’arômes de vos boissons.
Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, d’ambiante à très chaude. Thé, café, lait infantile : les possibilités sont infinies.
Vous trouverez toujours le volume d’eau approprié pour remplir vos tasses, bouteilles ou même pichets.
L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre, pour garantir des performances de filtration optimales.
Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.
Lorsque vous versez de l’eau chaude, le verrouillage de sécurité s’active automatiquement pour assurer la sécurité.
Toutes les pièces en contact direct avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux sans BPA.
Performances de filtration
Caractéristiques générales
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.