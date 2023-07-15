Termes recherchés

      Distributeur d'eau

      ADD5906S/10

      De l'eau au goût pur

      Une solution très performante et ultra-pratique. Une protection accrue contre l’accumulation de calcaire. Obtenez en quelques secondes une eau au goût pur, chaude ou à température ambiante. Grand choix de températures et de volumes d’une simple pression sur un bouton.

      De l'eau au goût pur

      Eau chaude ou à température ambiante

      • Plan de travail
      • Filtre Micro X-Clean Softening+
      • Température ambiante et haute température

      Obtenez le meilleur de votre eau

      Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes et froides. Le filtre Micro X-Clean Softening+ de Philips réduit la teneur en chlore, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA*. Il offre également 50 % de protection supplémentaire contre l’accumulation de calcaire.

      De l'eau chaude pure à la demande en quelques secondes

      Obtenez de l’eau pure et bien chaude en quelques secondes, à la température exacte que vous souhaitez, pour faire ressortir un maximum d’arômes de vos boissons.

      3 températures selon vos besoins

      Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, d’ambiante à très chaude. Thé, café, lait infantile : les possibilités sont infinies.

      Options de volume les plus utilisées accessibles d’une simple pression sur un bouton

      Vous trouverez toujours le volume d’eau approprié pour remplir vos tasses, bouteilles ou même pichets.

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre

      L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre, pour garantir des performances de filtration optimales.

      Fonctionne directement, sans installation

      Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.

      Verrouillage de sécurité pour éviter les brûlures

      Lorsque vous versez de l’eau chaude, le verrouillage de sécurité s’active automatiquement pour assurer la sécurité.

      0 % BPA

      Toutes les pièces en contact direct avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux sans BPA.

      Spécificités Techniques

      • Performances de filtration

        Réduction du chlore
        Oui
        Élimination des pesticides
        Oui
        Réduction de la dureté de l'eau
        Oui
        Réduction du PFOA
        Oui
        Réduction des métaux lourds
        Oui
        Réduction des microplastiques
        Oui
        Filtre Micro X-Clean Softening+
        100 l/1 mois

      • Caractéristiques générales

        Dimensions du produit (L x l x H)
        294*150*295  millimètre
        Eau d'arrivée applicable
        Eau du robinet
        Température de l'eau d'arrivée
        5-38  °C
        Stérilisation par UV
        Non
        Afficheur
        LED
        Système de chauffe
        Chauffe instantanément
      • * Tests réalisés par une agence indépendante, dans des conditions de laboratoire. Les contaminants ou autres substances, dont ce filtre à eau réduit la teneur, ne sont pas nécessairement présents dans l’eau de tous les utilisateurs.
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
