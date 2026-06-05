Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Traitement de l'air
Toutes les séries
PureProtect série 3200 Purificateur d'air intelligent - reconditionné
Assistance
AC3220/10R1
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
AC3210/12 user manual AC3220/12 user manual AC3221/13 user manual
PureProtect série 3200Filtre HEPA NanoProtect
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider