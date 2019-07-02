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Arrêté
65PUS6521/12
Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV
Taille et performances incroyables. Le téléviseur Philips série 6520 offre une image spectaculaire de 165 cm (65") en 4K Ultra HD, pour une résolution ultra-nette. Mis en valeur par son élégant support arc, il regorge de fonctionnalités puissantes et conviviales.
164 cm (65")
Téléviseur LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 Go, extensible
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Résolution, l'image est d'une qualité optimale. Plus le contenu d'origine est de haute qualité, meilleures sont les images et la résolution obtenues. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.
La nouvelle norme HEVC intégrée (H.265) vous permet de bénéficier d'images de qualité supérieure en résolution 4K.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 5
52
Avis
tenord1
02/07/2019
France
Excellent produit.
Nous avons aussi apprécié l'installation quasi automatique sans intervention de notre part.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6000 series 65PUS6521 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Oui, je recommande ce produit
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tiri
23/02/2017
France
Qualité et ambilight au Rendez vous
C'est mon deuxième téléviseur de la marque j'ai attendu un moment mais j'ai pris un 4K avec l'option Ambilight. L'image en résolution uhd 4K est très précise et magnifique. L'ambilight sur les trois côtés du téléviseur est bluffant. Très puissante.
Oui, je recommande ce produit
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sbottin
17/02/2017
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Très bonne qualité d'image. Mise en œuvre simple ! Système Ambilight Hue fonctionne parfaitement avec les lampes Philips. 10/10
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.