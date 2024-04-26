Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi.

Le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi permet une connexion à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Diffusez de la musique dans n’importe quelle pièce. Vous pouvez même créer un système de Home Cinéma en utilisant votre téléviseur Ambilight comme enceinte centrale.