Des jeux épiques. 144 Hz*, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.

Jouez sans limites et plongez au cœur des images incroyables de réalisme affichées par la dalle OLED ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native rapide de 120 Hz et latence ultra-faible, pour un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et des graphismes superbes. Le mode de jeu d'Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes et, si vous jouez sur un PC, vous pouvez profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.