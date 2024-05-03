Cet élégant téléviseur OLED Ambilight produit une image réaliste et un son puissant. Sa dalle magnifiquement fine et sans cadre laisse l'action prendre le devant de la scène, tandis que l'éclairage Ambilight rend tout encore plus grand et immersif.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article
Tous vos besoins satisfaits en un seul achat
Prix du lot
Sauter cette étape
Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :
Ajouter des accessoires
Ce produit
- {discount-value}
OLED
Téléviseur 4K Ambilight
total
recurring payment
Réaliste. Immersif. Magnifique.
Téléviseur 4K Ambilight
Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55")
Processeur P5 AI Perfect Picture Engine
Google TV™
Dolby Vision et Dolby Atmos
L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.
Une image si réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA.
Le processeur Philips P5 avec IA produit une image tellement fidèle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Quel que soit le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.
Les divertissements que vous aimez, avec l’aide de Google
Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.
Détail et profondeur. Image OLED réaliste.
L'image réaliste de votre téléviseur OLED Ambilight 4K (UHD) est toujours incroyable, même lorsqu'elle est regardée de biais. Les noirs sont toujours noirs, et non gris, et vous verrez chaque détail dans les ombres ou les zones lumineuses. Tous les principaux formats HDR sont pris en charge : vous ressentirez toute la puissance de chaque scène.
Des jeux épiques. 144 Hz*, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.
Jouez sans limites et plongez au cœur des images incroyables de réalisme affichées par la dalle OLED ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native rapide de 120 Hz et latence ultra-faible, pour un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et des graphismes superbes. Le mode de jeu d'Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes et, si vous jouez sur un PC, vous pouvez profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.
Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.
Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d’une qualité visuelle et sonore incroyable. L’image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu’il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.
Le cinéma IMAX s'invite chez vous. Certifié IMAX Enhanced.
Bienvenue à Hollywood ! Votre téléviseur OLED Philips vous permet de profiter pleinement des effets des films initialement conçus pour les cinémas IMAX. Changez complètement d’échelle. Voyez plus dans chaque scène. Avec l’Ambilight, vos soirées cinéma deviennent inoubliables.
Design intelligent. Emballage responsable.
Le pied pivotant géométrique en métal chromé satiné est d'une esthétique saisissante et vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande du téléviseur est rechargeable sans fil et comprend du plastique recyclé. Notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.
Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.
Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur Ambilight 4K à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également utiliser sa télécommande pour contrôler votre box ou activer l'Assistant Google*. Le téléviseur est également compatible avec les appareils équipés d'Alexa. Profitez de contenus en streaming sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films à partir d'applications. Montrez vos photos à vos invités.*
Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
Le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi permet une connexion à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Diffusez de la musique dans n’importe quelle pièce. Vous pouvez même créer un système de Home Cinéma en utilisant votre téléviseur Ambilight comme enceinte centrale.
Prend en charge tous les principaux formats HDR.
Prend en charge tous les principaux formats HDR.
Compatible avec Matter et Control4
Compatible avec Matter et Control4.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
S'adapte à la couleur du mur
Éclairage tamisé
Mode jeu
Musique Ambilight
Réveil avec lever de soleil
AmbiSleep
Animation FTI Ambilight
compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.
Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, OK Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.
La disponibilité de l'application Apple TV et d'Apple TV+ dépend du pays ou de la région. Consultez les pages d'aide de Google Play et Apple Inc.
HDMI VRR 144 Hz, G-Sync et FreeSync possibles en jouant sur un PC connecté à votre téléviseur OLED via HDMI.
Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2024 via une mise à jour logicielle.