    Toutes les séries, tous les films, tous les jeux.
      Energy Label Europe F étiquette énergétique
      Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 201.0KB)

      OLED Téléviseur 4K Ambilight

      55OLED769/12

      Toutes les séries, tous les films, tous les jeux.

      Les frissons sont au rendez-vous avec notre téléviseur OLED Ambilight le plus abordable. Quels que soient les contenus que vous regardez ou les jeux auxquels vous jouez, l'image réaliste et la fluidité des mouvements font monter l'émotion. L'Ambilight magnifie tous les moments forts.

      Toutes les séries, tous les films, tous les jeux.

      Téléviseur 4K Ambilight

      • Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55")
      • Processeur P5 AI Perfect Picture Engine
      • Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN
      • Dolby Vision et Dolby Atmos
      L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

      L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

      Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

      Une image si réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA.

      Une image si réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA.

      Le processeur Philips P5 avec IA produit une image tellement fidèle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Quel que soit le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

      Un jeu d’enfant. Système d’exploitation TITAN.

      Un jeu d’enfant. Système d’exploitation TITAN.

      Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV pour système d'exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple – pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

      Détail et profondeur. Image OLED réaliste.

      Détail et profondeur. Image OLED réaliste.

      L'image réaliste de votre téléviseur Ambilight 4K (UHD) OLED est toujours incroyable, même lorsqu'elle est regardée de côté. Les noirs sont toujours noirs, et non gris, et vous verrez chaque détail dans les zones sombres comme lumineuses. Les principaux formats HDR sont pris en charge : vous ressentirez toute la puissance de chaque scène.

      Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.

      Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.

      Jouez sans limites et plongez au cœur d'images OLED incroyables de réalisme ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible pour un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et de beaux graphismes. Le mode jeu d'Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes.

      Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.

      Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.

      Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d’une qualité visuelle et sonore incroyable. L’image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu’il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.

      Design intelligent. Emballage responsable.

      Design intelligent. Emballage responsable.

      Ce téléviseur est doté de pieds en métal poli et vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande comporte du plastique recyclé, notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi.

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi.

      Le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi permet une connexion à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Diffusez de la musique dans n’importe quelle pièce. Vous pouvez même créer un système de Home Cinéma en utilisant votre téléviseur Ambilight comme enceinte centrale.

      Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.

      Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.

      Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur Ambilight 4K à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également utiliser sa télécommande pour contrôler votre box ou activer Alexa, intégrée au téléviseur. Le téléviseur est également compatible avec les enceintes connectées Google.

      Prend en charge tous les principaux formats HDR.

      Prend en charge tous les principaux formats HDR.

      Compatible avec Matter et Control4.

      Compatible avec Matter et Control4.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Éclairage tamisé
        • Musique Ambilight
        • AmbiSleep
        • Réveil avec lever de soleil
        • compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
        • Animation FTI Ambilight
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        139  cm
        Écran
        OLED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3 840 x 2 160
        Processeur d'images
        Moteur P5 AI Perfect Picture Engine
        Diagonale de l'écran (pouces)
        55

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Guide des programmes de télévision*
        Guide électronique de programmes 8 j.
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages

      • Fonctions de Smart TV

        Interaction utilisateur
        Mode miroir
        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Amazon Alexa intégré
        • Télécommande avec micro
        Expérience Smart Home
        • Compatible avec Amazon Alexa
        • Fonctionne avec Google Home
        • Compatible avec Matter
        • Connexion avec Control4

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Audio
        2.0 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Amélioration du son
        • Amélioration des basses Dolby
        • Dialogues clairs
        • Son I. A.
        • EQ IA
        • Ajusteur de volume Dolby
        • Mode nuit
        • Personnalisation du son

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        4
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.2
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI2
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 2
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        EasyLink 2.0
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        Jeux
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        • Compatible NVIDIA G-SYNC
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG
        HDMI 1/2/3/4
        • HDMI 2.1 pleine bande passante 48 Gbits/s
        • Jusqu'à la 4K 120 Hz

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        1943980
        Classe énergétique pour SDR
        FR
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        77  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        FR
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        72  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        OLED

      • Alimentation

        Puissance électrique
        OLED
        Consommation en veille
        moins de 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Image Muet (pour la radio)
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Télécommande
        • 2 piles AAA
        • Support de table
        • Cordon d'alimentation
        • Guide de démarrage rapide
        • Brochure légale et de sécurité

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre métallique
        Design du pied
        Pieds chrome satiné

      • Dimensions

        Poids (emballage compris)
        22,3  kg
        Distance entre 2 pieds
        783  millimètre
        Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
        22  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        300 x 300 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        1 228 x 708 x 58 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        1 228 x 724 x 240 mm
        Carton (l x H x P)
        1 400 x 860 x 160 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        17,1 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        17,5 kg

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité de l'application Smart TV varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.
      • Le service de l'application HBO Max sera disponible d'ici août 2024.
      • Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2024 via une mise à jour logicielle.
      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
