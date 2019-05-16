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Arrêté
50PFT5503/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Une simplicité sublimée pour un grand écran. Le téléviseur Philips 5500 offre une résolution Full HD, un son ultra-net et une expérience visuelle remarquable. Il vous suffit de le brancher pour regarder vos émissions de télévision, films et jeux en toute simplicité.
126 cm (50")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
4.0
sur 5
15
Avis
cagnes06800
16/05/2019
France
produit performant
Satisfaite de ce téléviseur .très bon rapport qualité prix .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5500 series 43PFT5503 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5500 series 43PFT5503 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Date d'utilisation 2020-02-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Date d'utilisation 2020-02-13
Michał
10/10/2019
United Kingdom
Great simple TV
Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.