Les frissons sont au rendez-vous avec notre téléviseur OLED Ambilight le plus abordable. Quels que soient les contenus que vous regardez ou les jeux auxquels vous jouez, l'image réaliste et la fluidité des mouvements font monter l'émotion. L'Ambilight magnifie tous les moments forts.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Toutes les séries, tous les films, tous les jeux.
Téléviseur 4K Ambilight
Téléviseur AMBILIGHT 121 cm (48")
Processeur P5 AI Perfect Picture Engine
Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN
Dolby Vision et Dolby Atmos
L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.
Une image si réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA.
Le processeur Philips P5 avec IA produit une image tellement fidèle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Quel que soit le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.
Un jeu d’enfant. Système d’exploitation TITAN.
Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV pour système d'exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple – pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.
Détail et profondeur. Image OLED réaliste.
L'image réaliste de votre téléviseur Ambilight 4K (UHD) OLED est toujours incroyable, même lorsqu'elle est regardée de côté. Les noirs sont toujours noirs, et non gris, et vous verrez chaque détail dans les zones sombres comme lumineuses. Les principaux formats HDR sont pris en charge : vous ressentirez toute la puissance de chaque scène.
Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.
Jouez sans limites et plongez au cœur d'images OLED incroyables de réalisme ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible pour un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et de beaux graphismes. Le mode jeu d'Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes.
Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.
Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d’une qualité visuelle et sonore incroyable. L’image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu’il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.
Design intelligent. Emballage responsable.
Ce téléviseur est doté de pieds en métal poli et vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande comporte du plastique recyclé, notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.
Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi.
Le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi permet une connexion à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Diffusez de la musique dans n’importe quelle pièce. Vous pouvez même créer un système de Home Cinéma en utilisant votre téléviseur Ambilight comme enceinte centrale.
Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.
Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur Ambilight 4K à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également utiliser sa télécommande pour contrôler votre box ou activer Alexa, intégrée au téléviseur. Le téléviseur est également compatible avec les enceintes connectées Google.
Prend en charge tous les principaux formats HDR.
Compatible avec Matter et Control4.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
S'adapte à la couleur du mur
Éclairage tamisé
Musique Ambilight
AmbiSleep
Réveil avec lever de soleil
compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
