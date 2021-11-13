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  • Momentum Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
    Immersion totale
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  • Momentum Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
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Arrêté

MomentumMoniteur 4K HDR avec Ambiglow

436M6VBPAB/01

3.7
| (30) Avis

2 Récompenses

Immersion totale
Découvrez un niveau d'immersion jamais atteint, grâce au nouveau moniteur 4K HDR Momentum avec éclairage Ambiglow. Ce grand moniteur 4K UHD avec technologie DisplayHDR 1000 affiche une image saisissante et ultranette qui vous plongera au cœur de l'action.
Voir tous les avantages

Immersion totale

  • Momentum

  • 43 (diag. 42,51" / 108 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

La fonction MultiView permet des connexions et affichages simultanés

La fonction MultiView permet des connexions et affichages simultanés

Grâce à l’écran ultra haute résolution MultiView de Philips, vous profitez d’un monde de connectivité. La fonction MultiView permet des connexions et des affichages doubles, ce qui vous permet de travailler avec des appareils multiples comme un PC et un ordinateur portable simultanément, pour du multitâche complexe.

DisplayHDR 1000 pour des détails et un réalisme vraiment éclatants

DisplayHDR 1000 pour des détails et un réalisme vraiment éclatants

La certification VESA DisplayHDR 1000 offre une expérience visuelle très différente des autres écrans compatibles HDR. Des noirs profonds et des blancs éclatants contrastent avec des couleurs éclatantes pour faire ressortir les détails que vous n'avez jamais vus auparavant. Les joueurs peuvent repérer facilement les ennemis qui cachent les coins sombres et les ombres, et les spectateurs peuvent profiter d'un spectacle plus captivant et plus réaliste. Cet appareil Momentum de Philips est doté de plusieurs modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d'utilisation : jeu HDR, film HDR et photo HDR.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-3620519
  • Award image AWARD-3620296

Notation globale

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3.7

sur 5

30

Avis

13/11/2021

France

France

Mon avis après plusieurs mois

Bonjour, je joues en 4k avec 3080 sur bf 2042 et oui l' image est juste magnifique, testé sur fortnite, dota 2 bref une tuerie limité à 60 fps mais aujourd'hui sa suffit amplement en vu des cartes graphiques actuelle sur bf 2042 je suis en ultra 4k 55 à 60 fps hdr activé et la taille de l' écran et un plus dans mon travail avec deux pages cote à cote c'est que du bonheur l' ambilight en bas est sympa j'aurai préféré tout le tour mais fait déja son effet en gros je recommande cette écran par rapport à lla concurrence 2x plus chère et pour pas grand chose de plus !!! magnifique écran !!!

Pour

grand fluide et beau

Contre

60 fps aurait préféré 120 fps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Momentum 436M6VBPAB Moniteur 4K HDR avec Ambiglow

Oui, je recommande ce produit

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16/04/2020

France

France

Enfin un moniteur 55"

De nos jours,avec les Box TV(Swisscom en Suisse pour moi) avoir une TV avec Tuner est inutile. De plus, pleins de réglages,de fioritures qu'on utilise jamais. ENFIN un moniteur de la meilleure taille (55") ET avec un son génial de série. Merci Philips. Me demande juste si on peut comme TV lire le son d'un Mobile sur le moniteur via Bluetooth ? Parfait pour Jeux vidéos, PC, TV et Blu-Ray.

Pour

Taille, son, Ambiglow

Contre

Non Oled

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Moniteur 4K HDR avec Ambiglow

28/02/2022

España

España

Mando a distancia recibido

Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow

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  3. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  4. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  5. BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  6. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.

  7. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  8. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  9. 10 bits avec dithering sur 8 bits en FRC