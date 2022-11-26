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Arrêté

LEDTéléviseur Android HD LED

39PHS6707/12

3.3

| (6) Avis

Se glisse partout. Esthétique.

Vous êtes à la recherche du téléviseur idéal pour une pièce ou un appartement de taille réduite ? Ce téléviseur Philips de 39" (99 cm) est magnifique quel que soit son emplacement. Profitez de l'image et du son parfaitement nets de ce téléviseur Android Philips connecté.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Téléviseur Android HD LED

Se glisse partout. Esthétique.

  • 98 cm (39")

  • Son Dolby Atmos

  • Android TV

Une expérience visuelle saisissante. Téléviseur HD LED Philips.

Appréciez tout ce que vous regardez avec un téléviseur HD LED Philips. Le moteur de traitement du téléviseur optimise la qualité de l'image pour offrir des images nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides. Vous bénéficierez toujours d'une expérience visuelle saisissante.

Compatible avec les barres de son Dolby Atmos

Compatible avec les barres de son Dolby Atmos

Des émotions intensifiées, quel que soit le contenu que vous regardez. Ce téléviseur Philips Android est compatible avec les barres de son Dolby Atmos qui reproduisent aussi bien la profondeur que la hauteur. Vous bénéficierez ainsi d'un son virtuel tridimensionnel enveloppant, comme au cinéma.

Un téléviseur Android connecté.

Un téléviseur Android connecté.

Votre téléviseur Philips Android vous permet d'accéder aux contenus de votre choix quand vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil pour afficher vos applications préférées, ce qui facilite la diffusion des films et des émissions que vous aimez. Vous pouvez également reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 5

6

Avis

26/11/2022

Italia

Italia

Philips 6700 39 pollici

Buon rapporto qualità prezzo. Chi si accontenta gode.

Pour

Tutto ok

Contre

Nulla

Cet avis concerne le produit LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Date d'utilisation 2022-10-26

Cet avis concerne le produit LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Date d'utilisation 2022-10-26

14/12/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das TV-Gerät hat ein sehr gutes Bild und Ton.

Das Gerät hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Pour

Guter Fernseher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Date d'utilisation 2022-11-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Date d'utilisation 2022-11-14

19/12/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Bild wie immer Klasse- aber der Ton fällt deutlich

Was Bild und technische Ausstattung betrifft, lässt dieser Fernseher keine Wünsche offen. Der große Mangel an diesem ist der Ton. Leider klingt dieser sehr blechern. Auch fehlen notwendige Einstellungen um diesenMangel zu be beheben. Vor allem die vorgefertigten Presets bieten keine Lösung. Für dieses Problem. Bitte bei einem Firmware Update lösen!

Pour

Bild und Aisstattung

Contre

Ton

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Date d'utilisation 2022-11-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 39PHS6707 HD LED Android TV

Date d'utilisation 2022-11-19

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  3. L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.

  6. Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.

  7. Abonnement Disney+ requis. Sous réserve des conditions de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney et de ses entités liées. Disney+ est disponible dans certaines langues et certains pays.

  8. L'Assistant Google est disponible sur les téléviseurs Philips Android fonctionnant sous Android O (8) ou une version ultérieure. L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays.

  9. Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com