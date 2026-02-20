Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Design compact Design compact Design compact
      Energy Label Europe F étiquette énergétique
      Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 902.0KB)

      LED Téléviseur Full HD

      32PQS6901/12

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Design compact

      Un écran compact. Un prix abordable. Une qualité d'image et de son hors du commun. Avec Ambilight qui transcende l'écran et tous vos contenus Smart TV préférés en Full HD, profitez d'une expérience visuelle plus immersive à la maison et partout ailleurs.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Ambilight

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Téléviseur Full HD

      total

      recurring payment

      Design compact

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Compact, connecté et polyvalent

      Compact, connecté et polyvalent

      Avec son socle élégant et ses dimensions compactes, ce téléviseur Smart TV est idéal pour les petits espaces. Avec son design particulièrement soigné, ce téléviseur s'intègre parfaitement à tout type d'intérieur.

      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

      Résolution FHD et couleurs Quantum Dot

      Résolution FHD et couleurs Quantum Dot

      Couleurs vives et détails ultra-nets : c'est l'effet Quantum Dot. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.

      Pixel Plus Full HD : netteté et détails.

      Pixel Plus Full HD : netteté et détails.

      Netteté de l'image Pixel Plus. Détails raffinés sur l'écran de taille réduite. Doté d'une haute définition intégrale et d'une incroyable luminosité, ce téléviseur QLED compact prouve que chaque petit détail compte.

      Couleur et contraste avec HDR10 et HLG

      Couleur et contraste avec HDR10 et HLG

      Des couleurs plus vives. Des teints de peau plus vrais que nature. Des scènes les plus sombres aux plus lumineuses, la clarté est primordiale. Ici, la gamme dynamique élevée impressionne par la clarté des couleurs et des contrastes.

      Dolby Audio pour un son net et clair

      Dolby Audio pour un son net et clair

      Écoutez. Profitez de chaque instant. Le son Dolby Audio offre une clarté cristalline. Des dialogues à la musique, en passant par les scènes d'action et de nature, vous bénéficiez d'un son d'une clarté inégalée.

      Contenu facile à trouver avec le système d'exploitation Titan

      Contenu facile à trouver avec le système d'exploitation Titan

      La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

      La compatibilité avec Matter Smart Home vous permet de contrôler votre téléviseur via l'application Matter Smart Home, par commande vocale via des appareils compatibles Alexa ou via vos enceintes connectées Google. Recherchez des films et séries à l'aide de votre voix, recevez des recommandations et bien plus encore.

      Conception écologique européenne

      Conception écologique européenne

      Quand le développement durable s'allie au style. Ce téléviseur au design soigné a été conçu dans le respect de la planète : la télécommande est en plastique recyclé, l'emballage est certifié FSC et les notices sont imprimées sur du papier recyclé. Le mode Éco permet de réduire la consommation d'énergie pour tous les contenus et réglages en un seul geste.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • Mode de jeu
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Musique Ambilight
        • Éclairage tamisé
        • Animation FTI Ambilight
        • Réveil avec lever de soleil
        • AmbiSleep
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        32  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        80  cm
        Écran
        QLED Full HD
        Résolution d'écran
        1 920 x 1 080
        Fréquence de rafraîchissement natif
        60  Hz
        Processeur d'images
        Pixel Plus HD
        Amélioration de l'image
        • Crystal Clear
        • ÉCO
        • Jeu
        • Home Cinéma
        • Moniteur
        • Personnel
        • Super Resolution
        • Contraste dynamique

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Applications Smart TV*
        • Netflix*
        • HBO
        • Appli NFT*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • Canal TITAN
        Système d'exploitation
        Système d’exploitation TITAN
        Taille de la mémoire (flash)*
        8 Go

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Fonctionne avec Alexa
        • Fonctionne avec Google Home
        Expérience Smart Home
        • IMPORTANT
        • Control4
        Compatible TTS
        Oui

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Audio
        2.0 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        12 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs large bande 6 W
        Processeur audio
        Moteur audio classique
        Enceinte principale
        Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        3
        Fonctionnalités HDMI
        • 1080i, 1080p (compatible HDCP)
        • Audio Return Channel (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Carte énergie UE

        Classe énergétique pour SDR
        E
        Classe énergétique pour HDR
        FR
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Image Muet (pour la radio)
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • 2 piles AAA
        • Cordon d'alimentation
        • Télécommande
        • Support de table
        • Guide de démarrage rapide
        • Dépliant juridique et de sécurité

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre fin en plastique noir
        Design du pied
        Barre en plastique couleur charbon

      • Dimensions

        Distance entre 2 pieds
        635  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        100 x 200 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        3,38 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité de l'application Smart TV varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
      Haut de page
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.