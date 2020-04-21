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Arrêté

4100 seriesTéléviseur LED ultra-plat

32PHT4112/12

3.7

| (27) Avis | 84% recommandent ce produit

Téléviseur LED ultra-plat

Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB-T/T2/C

Un socle fin et raffiné, pour un design aérien

Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

27

Avis

84%

recommandent ce produit

21/04/2020

España

España

Acheteur vérifié

El producto es excelente

Considero es de fácil manejo, buena imagen, ligero, recomiendo este equipo.

Pour

Buena imagen y sonido.

Contre

No aplica.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Date d'utilisation 2018-04-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Date d'utilisation 2018-04-21

07/03/2018

España

España

Buen televisor

Cumple perfectamente las espectativas , buena calidad y muy buen precio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PHT4112 Televisor LED ultrafino

04/01/2018

Italia

Italia

-

Peccato che manca la presa SCART sarebbe megli avere la presa SCART

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 39PHT4112 TV LED ultra sottile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 39PHT4112 TV LED ultra sottile

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.