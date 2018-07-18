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Arrêté
32PHS4032/12
Téléviseur LED ultra-plat
Beau et portable. Le téléviseur Philips 4000 est conçu pour vous accompagner partout. Avec ses lignes ultra-fines et son cadre blanc épuré, il convient à toutes les pièces.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vous voulez un téléviseur de petite taille aussi beau que performant. Notre équipe de conception a opté pour un cadre blanc élégant et sophistiqué à la finition brillante afin de créer un design frais et moderne, qui trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
3.6
sur 5
18
Avis
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Oui, je recommande ce produit
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Claudius750
19/12/2017
Italia
Ottimo Prodotto
Televisore veramente molto bello con cornice ridotta. I piedini posizionati verso il centro permettono di posizionarlo anche su basi piccole. La ricezione del DTT è perfetta, i canali in HD si vedono splendidamente. Sono soddisfatto per il rapporto qualità/prezzo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Oui, je recommande ce produit
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Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.