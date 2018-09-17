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Arrêté

Écran LCD

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Avis | 92% recommandent ce produit

Élargissez votre vision

Ce grand écran Philips Full HD 32" (81 cm) offre un plaisir visuel inégalé. Grâce à lui, plongez au cœur de l'action ou profitez de tout cet espace pour avoir une vue d'ensemble de vos documents.

Voir tous les avantages

Élargissez votre vision

  • E-line

  • 32 (image de 31,5" / 80 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Haut-parleurs intégrés pour le multimédia

Deux haut-parleurs haute fidélité sont intégrés au moniteur. Selon le modèle, les haut-parleurs peuvent être visibles et dirigés vers l'avant, ou invisibles et dirigés vers le haut, le bas ou l'arrière.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

26

Avis

92%

recommandent ce produit

3

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

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12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD

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