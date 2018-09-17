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Arrêté
323E7QDAB/00
Élargissez votre vision
Ce grand écran Philips Full HD 32" (81 cm) offre un plaisir visuel inégalé. Grâce à lui, plongez au cœur de l'action ou profitez de tout cet espace pour avoir une vue d'ensemble de vos documents.
E-line
32 (image de 31,5" / 80 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Deux haut-parleurs haute fidélité sont intégrés au moniteur. Selon le modèle, les haut-parleurs peuvent être visibles et dirigés vers l'avant, ou invisibles et dirigés vers le haut, le bas ou l'arrière.
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4.3
sur 5
26
Avis
92%
recommandent ce produit
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
Oui, je recommande ce produit
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alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
Oui, je recommande ce produit
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67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB Display LCD
Oui, je recommande ce produit
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La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.
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