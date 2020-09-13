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  • Energy Label Europe E
    De magnifiques couleurs, un design élégant
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Arrêté

Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Avis

1 récompense

De magnifiques couleurs, un design élégant
Le moniteur Philips E-line présente un design élégant et une qualité d'image extraordinaire. Son écran Full HD à bord fin avec Ultra Wide-Color restitue des images parfaitement fidèles. Pour un affichage d'excellente qualité et un design élégant.
Voir tous les avantages

De magnifiques couleurs, un design élégant

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7185178

Notation globale

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3.4

sur 5

28

Avis

13/09/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Les couleurs du moniteur sont parfaites

Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.

Pour

Qualité des couleurs.

Contre

Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

20/03/2021

Suisse

Suisse

Ausgezeichnete Bildqualität

Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

21/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά

Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

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  5. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  6. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.