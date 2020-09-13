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Arrêté
276E9QDSB/00
E-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
Récompenses
3.4
sur 5
28
Avis
Rousseau
13/09/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Les couleurs du moniteur sont parfaites
Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.
Pour
Qualité des couleurs.
Contre
Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse
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Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.