ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Energy Label Europe A
    Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Energy Label Europe A
    Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes
  • Couleurs fidèles et éclatantes

Arrêté

Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Avis
Couleurs fidèles et éclatantes
Cet excellent moniteur grand angle avec Ultra Wide-Color affiche des couleurs fidèles, tandis que son design élégant apporte une touche de fraîcheur à la maison comme au bureau.
Voir tous les avantages

avec un design élégant

Couleurs fidèles et éclatantes

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

Technologie LED PLS grand angle pour des images et couleurs plus fidèles

Technologie LED PLS grand angle pour des images et couleurs plus fidèles

Les écrans PLS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans PLS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

17

Avis

3

28/12/2016

België

België

Un prix adapté à un niveau de qualité et de performance

Image parfaite, matériaux moyen surtout le pourtour de l'écran, Pied joli design et robuste, écran très stable sur pied Réglage pas évident avec notice papier livrée il faut aller sur le site chercher la documentation via enregistrement du PRoduit Nouveau PC sans lecteur DVD et sans vga Du coup les choix de fournir un DVD et un câble vga est une option obsolète Préférable de fournir un câble hdmi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E7QDSW Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E7QDSW Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

22/09/2021

España

España

Monitor Philips, una gran compra.

Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....

Pour

Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años

Contre

Nada de momento...todo son ventajas...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.

  2. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  3. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  4. Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org

  5. Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.

  6. Temps de réponse égal à SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB : 122,9 %