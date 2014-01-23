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Arrêté
274E5QHAW/01
Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS
Cet élégant écran Philips avec cadre ultra-fin et dalle AH-IPS affiche des images impressionnantes aux couleurs éclatantes. La technologie Mobile HD Link vous permet d'afficher le contenu de votre smartphone en mode miroir.
Cadre ultra-fin
27" (68,6 cm)
MHL
MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre appareil compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais vider votre batterie.
Les écrans AH-IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans AH-IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation sur le Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Grâce à leur dalle de pointe, les nouveaux écrans Philips à l'approche minimaliste sont dotés d'un cadre d'à peine 2,5 mm. Une fois prise en compte la bande noire de 9 mm de la dalle, les dimensions globales de l'encadrement sont réduites de manière significative, ce qui minimise les distractions et maximise l'image. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultrafin vous donne l'impression d'utiliser un seul grand écran.
3.7
sur 5
12
Avis
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Oui, je recommande ce produit
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goes
20/07/2015
Suisse
Acheteur vérifié
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Oui, je recommande ce produit
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Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Acheteur vérifié
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Oui, je recommande ce produit
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Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.