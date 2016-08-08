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Arrêté
273V5LHSB/00
V-line
27" (68,6 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
4.2
sur 5
39
Avis
84%
recommandent ce produit
Michel24
08/08/2016
France
Acheteur vérifié
Un excellent équilibre qualité, satisfaction et prix
Choisi pour la simulation aviation ce moniteur est de part sa taille et sa qualité d'image très satisfaisant. Son emploi est simple. Son prix très abordable pour la nature et la taille du produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273V5LHSB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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Brice
18/06/2016
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, je le recommande.
Cet écran correspondant tout à fait à mes attentes, je ne puis que le recommander, lumineux avec de très belles couleurs, que ce soit pour des jeux ou de la bureautique il est parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V5LHSB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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Brice
18/06/2016
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, je le recommande.
Cet écran correspondant tout à fait à mes attentes, je ne puis que le recommander, lumineux avec de très belles couleurs, que ce soit pour des jeux ou de la bureautique il est parfait.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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