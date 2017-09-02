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  • Energy Label Europe A
    Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Avis
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Ce grand écran Philips affiche des images LED saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et d'enceintes stéréo. Un excellent choix !
Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

57

Avis

02/09/2017

France

France

Un très bon compagnon pour un ordinateur portable

Cet écran a tout simplement changé ma façon de travailler sur mon ordinateur portable quand je suis à la maison. Les tableau excel inexploitable sur l'écran du portable sont devenus simple à lire grâce à cet écran large. En plus il peut facilement remplacer une télévision en panne grâce à son port HDMI, à conditions d'avoir une box pour le brancher dessus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 233V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 233V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

02/01/2017

France

France

Acheteur vérifié

c'est du grand luxe

Un confort visuel inégalable UN facilité de travail en multi taches incomparable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

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02/01/2017

France

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Acheteur vérifié

c'est du grand luxe

Un confort visuel inégalable UN facilité de travail en multi taches incomparable

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