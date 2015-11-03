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Arrêté
272G5DYEB/00
G-line
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ est une nouvelle technologie d'affichage révolutionnaire offrant une expérience de jeu plus fluide et plus réactive que jamais. Les performances extraordinaires de G-SYNC™ sont dues à la synchronisation des fréquences de rafraîchissement sur le processeur graphique de votre PC équipé d'une carte GeForce GTX, minimisant les déchirures, saccades et retards d'affichage. Résultat : les scènes s'affichent instantanément, les objets sont plus nets, et le gameplay est ultra-fluide, pour une expérience visuelle exceptionnelle et un avantage indéniable sur votre adversaire.
À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 144 fois par seconde, soit 2,4 fois plus rapidement qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 144 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.
SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.
4.8
sur 5
5
Avis
100%
recommandent ce produit
leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
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Cet avis concerne le produit Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
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markyb
04/02/2016
United Kingdom
Acheteur vérifié
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
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Cet avis concerne le produit Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Oui, je recommande ce produit
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Assurez-vous que le système d'exploitation de votre PC est Windows 7 ou une version supérieure, avec une carte graphique NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ou une version supérieure, mise à jour avec le dernier pilote.
Le mode G-Sync, le mode ULMB et le mode 3D Vision ne coexistent pas simultanément. Si l'un des modes est activé, les deux autres modes doivent être désactivés.
Le mode ULMB est uniquement possible à 85 Hz, 100 Hz et 120 Hz. Le mode 3D Vision est uniquement possible à 100 Hz et 120 Hz.
Carte graphique NVIDIA et connecteur DisplayPort requis pour G-SYNC™. Reportez-vous à la page www.geforce.com/g-sync pour plus d'informations.
Pour toute question concernant la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, adressez-vous directement au revendeur de votre carte.
Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC et 3D Vision sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
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