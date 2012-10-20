Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Moda
59,9 cm (23,6"), blanc,
HD 1080p
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
SmartKolor est une technologie d'extension de couleurs sophistiquée qui permet d'améliorer la palette de couleurs visibles à l'écran. En améliorant le niveau de gain RVB de l'écran, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des images profondes et réalistes pour un visionnage de photos et vidéos exceptionnel.
Récompenses
4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
BIL62
20/10/2012
Suisse
Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile
Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight