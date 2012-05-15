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Arrêté
Moda
60 cm (23,6")
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
SmartKolor est une technologie d'extension de couleurs sophistiquée qui permet d'améliorer la palette de couleurs visibles à l'écran. En améliorant le niveau de gain RVB de l'écran, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des images profondes et réalistes pour un visionnage de photos et vidéos exceptionnel.
Récompenses
4.1
sur 5
18
Avis
81%
recommandent ce produit
josean
15/05/2012
España
calidad de imagen, diseño
Calidad de imagen, magnífico diseño, buenas prestaciones.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
Oui, je recommande ce produit
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adrian36
15/05/2012
España
estoy muy contento con este monitor
Me gusta el monitor, especialmente el "smartimage". El imagen es muy nitido y los colores son perfectos. Uso el monitor para editar videos en HD y estoy muy contento.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 228C3LHSB LCD monitor with LED
Oui, je recommande ce produit
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toalex77
07/04/2020
Italia
Monitor eccellente
Lo posseggo ormai da quasi 10 anni, nessun problema ed è perfetto ancora come il primo giorno. Collegato da prima direttamente ad una Workstation con Linux e in seguito ad un sintoamplificatore con HDMI passante, non ha mai dato problemi di sorta. Certo, non possiede uscite USB e l'audio non è il suo forte, ma non era questo quello che cercavo in questo monitor quando l'ho acquistato. A 10 anni di distanza dal suo acquisto direi che è invecchiato egregiamente.
Pour
Ottima qualità delle immagini e dei colori
Contre
Mancanza di porte USB e audio scadente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSB LED monitor