Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
236G3DHSB/00
G-line
23" (58,4 cm)
Lunettes 3D FPR
La technologie Easy 3D vous garantit de longues heures agréables de visionnement 3D, grâce à ses performances sans scintillement ni images fantômes. Les lunettes 3D compatibles sont légères et fonctionnent sans piles. Profitez de la 3D chez vous!
Divertissez-vous en tout confort grâce à ces lunettes 3D polarisées très légères et conviviales. Ne souffrant d'aucun scintillement, elles sont faciles à entretenir et à remplacer et restent très abordables afin que chaque membre de la famille puisse avoir ses propres lunettes. Et dans la mesure où aucune pile et aucun câble ne sont requis, vous avez toute liberté pour en profiter aussi longtemps que vous le voulez.
Faites entrer toute votre collection 2D dans l'univers de la 3D à l'aide d'une simple touche. Facilement accessible grâce à la touche de raccourci présente sur le cadre, cette fonctionnalité vous permet de redécouvrir vos jeux, vos films et vos vidéos 2D sous un nouveau jour.
4.7
sur 5
7
Avis
100%
recommandent ce produit
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
lovezno07
23/08/2012
España
Me encanta su resolución! :)
Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Si vous ressentez des désagréments tels que des vertiges, maux de tête ou des désorientations, nous vous recommandons de ne pas regarder de 3D trop longtemps.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans.
Veillez à bien lire le manuel d'instructions pour en savoir plus sur une utilisation sûre de la technologie 3D
En ce qui concerne la carte VGA ou d'autres exigences dues à la 3D, visitez la page www.philips.com/support pour de plus amples informations.