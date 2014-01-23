ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

Moniteur LCD avec SmartImage Lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Avis

Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS

Cet élégant écran Philips avec cadre ultra-fin et dalle AH-IPS affiche des images impressionnantes aux couleurs éclatantes. La technologie Mobile HD Link vous permet de connecter votre smartphone.

Voir tous les avantages

avec cadre ultra-fin, MHL

Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS

  • Cadre ultra-fin

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

Le câble MHL en option permet une transmission audio et vidéo HD

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

12

Avis

1

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

20/07/2015

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  2. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  3. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.