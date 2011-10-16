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Arrêté
234CL2SB/00
Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.
Avec sa conception ultra-fine et ses technologies gages de couleurs éclatantes, l'écran LED Blade de Philips rend la sophistication accessible.
Blade
23" (58,4 cm)
C-line
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ou CCFL ultra-compacte qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
4.3
sur 5
32
Avis
90%
recommandent ce produit
septumfratres
16/10/2011
France
Félicitations et 2 remarques
Félicitations pour ce produit. 2 remarques néanmoins: Touches sensitives peu pratiques et notament le power (qu'il faut toujours tatonner !). Positionnement trop bas de l'écran (fatigue du coup et des yeux).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor
Oui, je recommande ce produit
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joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Oui, je recommande ce produit
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Dolphiweb
06/11/2012
Italia
Bellissima immagine
Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms