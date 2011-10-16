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Arrêté

BrillianceMoniteur LED

234CL2SB/00

4.3

| (32) Avis | 90% recommandent ce produit

Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.

Avec sa conception ultra-fine et ses technologies gages de couleurs éclatantes, l'écran LED Blade de Philips rend la sophistication accessible.

Voir tous les avantages

Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.

  • Blade

  • 23" (58,4 cm)

  • C-line

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Ultra-fin, élégant et moderne

La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ou CCFL ultra-compacte qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.

Optimisation SmartImage pour une utilisation facile

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

32

Avis

90%

recommandent ce produit

1

16/10/2011

France

France

Félicitations et 2 remarques

Félicitations pour ce produit. 2 remarques néanmoins: Touches sensitives peu pratiques et notament le power (qu'il faut toujours tatonner !). Positionnement trop bas de l'écran (fatigue du coup et des yeux).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor

06/11/2012

Italia

Italia

Bellissima immagine

Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Oui, je recommande ce produit

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