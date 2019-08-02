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Arrêté
22PFT5303/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Le téléviseur Philips 5300 affiche une image de qualité sur un petit écran. Grâce à ses commandes conviviales et à son design compact, il est idéal dans la cuisine, la chambre ou le bureau.
55 cm (22")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez du contenu en streaming ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
3.9
sur 5
40
Avis
81%
recommandent ce produit
Patxirulo
02/08/2019
España
Cumple perfectamente su función
Compré este televisor para ponerlo en un pequeño comedor junto a la cocina. La calidad de imagen es excelente, muy nítida y clara. El sonido no está tan conseguido, por defecto suena algo artificial, pero como tiene muchas posibilidades de configuración, he conseguido afinarlo y ha quedado muy bien. Una cosa que no me ha convencido es que para ordenar los canales, primero hay que crear un menú de favoritos; me parece un paso innecesario. Para su tamaño, las conexiones que tiene y las posibilidades multimedia son de agradecer. Estupenda compra
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Oui, je recommande ce produit
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Riougft
26/05/2019
España
Excelente imagen HD
Magnifico televisor de HD, sigue la calidad de los productos Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 24PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Oui, je recommande ce produit
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ASR36
04/04/2019
España
Casi EXCELENTE.
Casi EXCELENTE, alguna dificultad en el uso probablemente por su amplitud de opciones, por ejemplo: la ORDENACION DE CANALES (algo que considero necesario) requiere un proceso algo complejo, particularmente para los NO iniciados.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.