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Arrêté
22PFS5403/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Un divertissement nomade. Le téléviseur compact Philips 5400 est idéal pour le camping, la route et les vacances en bateau. Tout ce dont vous avez besoin est dans le carton : il vous suffit de brancher l'appareil sur votre prise 12 V pour retrouver le confort de votre maison lorsque vous êtes en déplacement.
55 cm (22")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Connectez en toute facilité votre téléviseur lorsque vous êtes en déplacement au moyen d'un câble 12 V relié à votre voiture, camion, caravane ou bateau, ou à toute autre source d'alimentation 12 V.
Élégant, compact, léger et portable. Votre petit téléviseur vous permet de regarder vos émissions favorites où que vous soyez, aussi bien dans votre cuisine qu'en camping avec votre famille. Ce téléviseur portable vous donne la possibilité de vous tenir au courant de l'actualité et de connaître les derniers résultats sportifs. Il vous accompagne dans vos divertissements !
Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez des émissions du câble ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.
4.1
sur 5
14
Avis
92%
recommandent ce produit
D3lBierzo
30/05/2019
España
Excelente !!
Una cualidad de imagen magnifica con una amplia conectividad, pensada para el futuro gracias al completo rango de sintonizadores incorporados "DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2", al igual que los formatos de reproducción de vídeo desde el usb. Caravana, Camping, Cocina, Habitación... vamos es perfecta. Con un consumo mínimo un desempeño bestial. A destacar el funcionamiento directo a 12v, con el cable de 12 voltios incorporado. Por poner un pero, el soporte debería ser mas robusto y estable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Pour
Super Handling
Contre
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-02-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-02-19
Allan56
05/01/2020
Sverige
Acheteur vérifié
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Contre
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Date d'utilisation 2018-12-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Date d'utilisation 2018-12-05
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.