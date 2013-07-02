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  • Écran IPS très performant
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Arrêté

Moniteur IPS ACL avec rétroéclairage à DEL

227E4QSD/00

2
| (1) Avis
Écran IPS très performant
Appréciez la brillance des images sur ce grand écran IPS à DEL. De plus, son cadre élégante et fin et la technologie SmartImage Lite en font un choix incontournable!
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Couleurs vives éclatantes

Écran IPS très performant

  • E Line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Écran HD 1080p

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Cet avis concerne le produit 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Cet avis concerne le produit 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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