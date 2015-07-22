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    Un écran élégant pour un plaisir de visionnage accru
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Arrêté

Moniteur LCD, rétroéclairage LED

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Avis | 83% recommandent ce produit
Un écran élégant pour un plaisir de visionnage accru
Admirez l'excellente image LED aux couleurs naturelles de cet écran au design fin et élégant. Avec ses fonctionnalités HDMI et ses haut-parleurs stéréo, il vous garantit d'agréables moments !
Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Un écran élégant pour un plaisir de visionnage accru

  • E-line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Écran Full HD

Technologie LED pour des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

63

Avis

83%

recommandent ce produit

22/07/2015

France

France

Acheteur vérifié

Image d'excellente qualité

Facile à installer et à utiliser. En HDMI image parfaite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 227E4LHAB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 227E4LHAB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

13/04/2015

France

France

Un écran au top

Un très bon écran. La qualité est au rendez-vous. Un très beau rendu sur les couleurs. Ça vitesse de rafraichissement de 2ms est parfaite. On a également la possibilité de ce brancher en HDMI ou VGA (Opté pour HDMI), La possibilité de de mètre une arriver de son. Il y a également 3 mode d'affichage classique, gaming, internet qui fait variè les couleurs en fonction, ce qui est top. Seul point négatif de mon point de vue est qu'il ne fait pas l'ajustement automatique en fonction des options graphiques et le menu est également au peu casse tête (pas très intuitif). Je le recommande sans hésiter, très bon confort pour les yeux .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 247E4LHAB Moniteur LCD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 247E4LHAB Moniteur LCD

15/01/2014

France

France

très facile d'emploi

Bonne réactivité, une prise en main simplifié. La brochure explicative manque de clarté heureusement qu'il y a le cd.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 247E4LHAB Moniteur LCD

Oui, je recommande ce produit

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