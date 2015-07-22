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Arrêté
227E4LHAB/00
E-line
21,5" (54,6 cm)
Écran Full HD
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
3.9
sur 5
63
Avis
83%
recommandent ce produit
Walter31
22/07/2015
France
Acheteur vérifié
Image d'excellente qualité
Facile à installer et à utiliser. En HDMI image parfaite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 227E4LHAB Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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Styro
13/04/2015
France
Un écran au top
Un très bon écran. La qualité est au rendez-vous. Un très beau rendu sur les couleurs. Ça vitesse de rafraichissement de 2ms est parfaite. On a également la possibilité de ce brancher en HDMI ou VGA (Opté pour HDMI), La possibilité de de mètre une arriver de son. Il y a également 3 mode d'affichage classique, gaming, internet qui fait variè les couleurs en fonction, ce qui est top. Seul point négatif de mon point de vue est qu'il ne fait pas l'ajustement automatique en fonction des options graphiques et le menu est également au peu casse tête (pas très intuitif). Je le recommande sans hésiter, très bon confort pour les yeux .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 247E4LHAB Moniteur LCD
Oui, je recommande ce produit
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ROBLEBERT38
15/01/2014
France
très facile d'emploi
Bonne réactivité, une prise en main simplifié. La brochure explicative manque de clarté heureusement qu'il y a le cd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 247E4LHAB Moniteur LCD
Oui, je recommande ce produit
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