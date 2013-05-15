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Premier écran PowerSensor à économie d'énergie
L'écran professionnel Philips 225P2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Or respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification GOLD garantit qu'au moins 30 % des plastiques utilisés sont des résines recyclées, ce qui réduit l'utilisation de matériaux toxiques et dangereux. La certification EPEAT Or n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visiter le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
Fidèles à l'engagement de Philips « Sense and Simplicity » (Sens et simplicité), nous vous proposons de faire un choix responsable en éteignant votre moniteur dès que c'est possible. En appuyant simplement sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) qui est placé à l'arrière du moniteur, la consommation d'énergie du moniteur devient nulle. En mode OFF (Arrêt), le moniteur est totalement coupé de l'alimentation secteur ce qui réduit encore davantage votre empreinte carbone.
4.8
sur 5
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
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RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor