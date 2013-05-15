ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit

Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec PowerSensor

225P2ES/00

4.8

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Premier écran PowerSensor à économie d'énergie

L'écran professionnel Philips 225P2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.

Voir tous les avantages

Premier écran PowerSensor à économie d'énergie

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

PowerSensor réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation

PowerSensor réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

EPEAT OR pour un impact minimal sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Or respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification GOLD garantit qu'au moins 30 % des plastiques utilisés sont des résines recyclées, ce qui réduit l'utilisation de matériaux toxiques et dangereux. La certification EPEAT Or n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visiter le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

Commutateur ZeroWatt : 100 % d'économies d'énergie

Fidèles à l'engagement de Philips « Sense and Simplicity » (Sens et simplicité), nous vous proposons de faire un choix responsable en éteignant votre moniteur dès que c'est possible. En appuyant simplement sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) qui est placé à l'arrière du moniteur, la consommation d'énergie du moniteur devient nulle. En mode OFF (Arrêt), le moniteur est totalement coupé de l'alimentation secteur ce qui réduit encore davantage votre empreinte carbone.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.