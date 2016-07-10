ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo de face du produit
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Image principale

Arrêté

BrillianceMoniteur LCD

225B1CS/00

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

Le moniteur Philips 225B écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70 %.

Voir tous les avantages

1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques

  • Écran large B-line 56 cm (22")

  • Format 16/10

EPEAT Silver permet de réduire l'impact sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.

Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal

Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

Audio stéréo intégré pour une expérience multimédia extraordinaire

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/07/2016

España

España

excelente

Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto nella sua categoria

Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.