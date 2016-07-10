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Arrêté
1er moniteur doté de PowerSensor : moins de dépenses énergétiques
Le moniteur Philips 225B écologique doté de la technologie révolutionnaire PowerSensor détecte la présence de l'utilisateur et règle la consommation en conséquence, ce qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 70 %.
Écran large B-line 56 cm (22")
Format 16/10
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Silver assurent une protection pour le bien-être des personnes et de l'environnement; ils ne consomment que très peu d'énergie et ne rejettent qu'une très faible quantité de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT permet aux consommateurs d'évaluer, de comparer et de choisir leur moniteur en fonction de 51 critères environnementaux pris en compte par l'EPA des É.-U. Ce programme n'est valide que là où Philips a déposé le produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans votre pays.
Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
juanxpresspro
10/07/2016
España
excelente
Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
TheSpawn1974
15/05/2012
Italia
Un ottimo prodotto nella sua categoria
Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio