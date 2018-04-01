Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
223V5QSB6/00
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Fonctionnalité SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
21,5" (54,6 cm)
Les écrans AH-IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans AH-IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
3.3
sur 5
3
Avis
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Cet avis concerne le produit 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Cet avis concerne le produit 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Cet avis concerne le produit 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Date d'utilisation 2019-02-19
Cet avis concerne le produit 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Date d'utilisation 2019-02-19