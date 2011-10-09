ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo de face du produit
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de face du produit
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de face du produit
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur

Arrêté

Moniteur LCD avec tuner TV numérique

221T1SB/00

4

| (16) Avis | 87% recommandent ce produit

Moniteur Full HD-TV numérique élégant

Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant équipé d'un tuner TV numérique ! Doté d'entrées HDMI et AV et d'un son puissant, le 221T1 apporte une nouvelle dimension au divertissement.

Voir tous les avantages

Moniteur Full HD-TV numérique élégant

  • Éc. large T-line 55 cm (21,5")

  • 1920 x 1080 Full HD

Réception MPEG-4 en TVHD avec syntonisateur DVBT

Le syntonisateur DVBT intégré vous permet de regarder la télé en haute définition et les programmes diffusés en MPEG-4 avec une qualité audio-vidéo exceptionnelle.

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

16

Avis

87%

recommandent ce produit

1

09/10/2011

France

France

Bonne résolution / facilité d'emploi

Facile à installer, bonne connectivité, dommage qu'il n'y ai pas la reconnaissance du signal audio DTS.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

29/11/2020

España

España

Sonido espectacular e imagen muy bien

Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".

Pour

Sonido, entradas... recepcion de señal

Contre

de verdad: NADA

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Date d'utilisation 2019-11-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Date d'utilisation 2019-11-29

15/05/2012

España

España

Fiabilidad de una marca

Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.